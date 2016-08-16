Москва, 16 августа, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Переброска российских дальних бомбардировщиков в Иран — серьезный шаг в военной операции в Сирии, которую проводит Россия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 августа, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич, комментируя то, что российские Ту-22М3 вылетели с иранской базы и нанесли удары по ИГ (запрещена в РФ) в Сирии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Удар

«Шаг принципиально важный как в тактическом, так и стратегическом отношении», — считает сенатор.

Во-первых, повысится безопасность полетов, перечисляет парламентарий, во-вторых, не вызывает сомнений, что значительно возрастет эффективность нанесения ударов по ИГ (запрещена в РФ): сократится подлетное время и возрастет бомбовая нагрузка.

«Наконец, ‑ и это, пожалуй, самое главное, — предоставление иранской базы российским Ту-22М3 укрепит стратегическое сотрудничество между нашими двумя странами, что должно позитивно повлиять на всю ситуацию на Ближнем Востоке», — сказал Клинцевич.

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На взгляд сенатора, у России теперь есть все основания утверждать, что антитеррористическая коалиция в составе России, Сирии, Ирана и Ирака не только состоялась, но и демонстрирует все большую эффективность. «Думаю, что не заставят себя ждать и новые формы взаимодействия между этими странами в борьбе с ИГ (запрещена в РФ)», — заключил Клинцевич.

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Ранее президент России внес в Госдуму соглашение о российской военно-воздушной базе в Хмеймим.