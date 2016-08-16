Москва, 16 августа, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Россия в июне 2016 года увеличила объем вложений в ценные бумаги правительства США, свидетельствуют данные американского Минфина.

MohitSingh Эмблема министерства финансов США

Согласно опубликованным документам, в июне в ценные бумаги США Россия вложила $90,9 млрд, что на $2,7 млрд больше, чем в мае 2016 года. Ранее доля РФ в американских казначейских обязательствах долгое время сокращалась.

В июне свои вложения в ценные бумаги выросли не только у России: общий объем составил $6,281 трлн против $6,210 трлн месяцем ранее.

Россия занимает 16 место среди стран, покупающих обязательства правительства США, на первом месте Китай ($1,240 трлн), на втором — Япония ($1,147 трлн).