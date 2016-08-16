Москва, 16 августа, 2016, 11:56 — ИА Регнум. В Москве завершается реформа наземного транспорта: все коммерческие автобусные маршруты переведены на единые способы оплаты, изменена маршрутная сеть, сокращены интервалы движения маршрутов, увеличено количество рейсов, установлен новый стандарт работы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок», информирование пассажиров об изменениях маршрутной сети началось после 15 августа 2016 года, когда привычные москвичам маршрутки «старого образца» признали нелегальными.

naeimasgary Салон автобуса

В ведомстве уточнили, что перед открытием каждого маршрута объявления размещались на автобусных остановках, на социальных объектах и распространялись через районные управы. Теперь информационная кампания будет проводиться до конца августа на крупных транспортно-пересадочных узлах. «Работники ГКУ «Организатор перевозок» помогают пассажирам сориентироваться при отмене маршрута и найти остановку альтернативного транспорта. При необходимости пассажиров проконсультируют о способах оплаты проезда, доступных в городских автобусах, и их дополнительных возможностях», — заявили в пресс-службе.

Читайте по теме: Конец реформы: маршрутки Москвы перевели на единый способ оплаты

Для оплаты проезда в новых автобусах действуют все виды городских билетов, сохраняется возможность использовать социальную карту и рассчитаться наличными.

Всего в столице на новый стандарт работы перешло более 200 маршрутов. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента транспорта столицы, новые синие маршрутки курсируют по городу в нескольких районах, кроме ЗелАО и ТиНАО. «Старые» автобусы продолжают работать на маршрутах из Москвы в Московскую область. «Для работы по новым стандартам перевозчики закупили около 2000 новых комфортабельных автобусов, оборудованных системой климат-контроля, видеонаблюдения, голосовым оповещением об остановках. В автобусах большой и средней вместимости установлены аппарели для маломобильных граждан и пассажиров с колясками. Новый стандарт устанавливает требования к водителям: для безопасности пассажиров им нельзя превышать скорость 60 км/ч, продавать билеты во время движения, и останавливаться «по требованию», — заявили в ведомстве.

Напомним, реформа общественного транспорта в Москве идет с 2014 года. Для работы по новым стандартам коммерческие перевозчики инвестировали в транспортный комплекс 10 млрд рублей.