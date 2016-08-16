Москва, 16 августа, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Сегодня, 16 августа, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и фронтовые бомбардировщики Су-34, взлетев с полной бомбовой нагрузкой с аэродрома базирования «Хамадан» (Исламская Республика Иран), нанесли групповой авиационный удар по объектам террористических группировок «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» (организации запрещенные в России) в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Идлиб, сообщили в Минобороны РФ.

Oleg Belyakov Су-34

В результате удара поражены 5 крупных складов с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, лагеря подготовки боевиков в районах населенных пунктов Серакаб, Эль-Баб, Алеппо и Дейр-эз-Зор, 3 пункта управления боевиков в районах городов Джафра и Дейр-эз-Зор, а также значительное количество боевиков.

После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия разместила на предоставленной правительством Ирана авиабазе Хамадан дальние бомбардировщики Ту-22М3.

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