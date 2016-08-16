Астана, 16 августа, 2016, 11:28 — ИА Регнум. В Казахстане действуют 29 458 официальных разрешений на привлечение иностранной рабочей силы, сообщает сегодня, 16 августа, Министерство здравоохранения и социального развития республики.

У станка (фрагмент). Александр Дейнека. 1931

По данным ведомства на 1 июля 2016 года, из общего числа разрешений 1716 получили работники первой категории (руководители и их заместители), 5550 — второй категории (руководители структурных подразделений). Больше всего разрешений получили работники третьей категории (специалисты) — 13 382, за ними следуют квалифицированные рабочие — 6934, а также сезонные работники — 1876 человек.

В Казахстане официально привлекают иностранных работников всего 3672 работодателя. Вместе с тем, как отмечает Минсоцразвития, 93,7% от общей численности работников у этих работодателей составляют граждане Казахстана, которых насчитывается 465 тысяч.

В основном официальные трудовые мигранты едут из Китая — 11 713 человек, Турции — 3302, Узбекистана — 3012, Великобритании — 1490, Индии — 1274 человека и др.

Отметим, что в 2015 году в республике получили разрешение на работу 32 тысячи иностранцев. 2016 год еще не завершен, и итоговое количество разрешений может увеличиться. В любом случае квота на привлечение иностранной рабочей силы на 2016 год установлена правительством в размере 0,7% к численности экономически активного населения республики, что составляет 63 тыс. человек. Такую квоту власти страны устанавливают ежегодно — в целях защиты внутреннего рынка труда.

Между тем, как сообщало Министерство национальной экономики в мае 2016 года, в период с января по март в республике сложилось отрицательное сальдо миграции. За это время число зарегистрированных мигрантов, прибывших в страну на постоянное место жительства, уменьшилось на 26,7% (по сравнению с 2015 годом) и составило 3053 человека. Число выбывших из страны мигрантов увеличилось на 20,3% и составило 5434 человека, сальдо миграции составило минус 2381 человек.

Основной миграционный обмен Казахстана происходит с государствами СНГ.