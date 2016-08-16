Москва, 16 августа, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Банк России назвал невозможным повторение в России ситуации кризиса августа 1998 года, когда в стране был объявлен технический дефолт, сообщает Life.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Больной

В пресс-службе регулятора уточнили, что с тех пор экономика России стала куда более устойчивой: имеются значительные накопленные резервы, введен гибкий валютный курс, а уровень госдолга России — низкий.

«Текущая ситуация принципиально отличается от ситуации 1998 года, что фактически делает невозможным повторение тех событий», — заявили в пресс-службе Центробанка. Кроме того, экономика России адаптировалась к возросшей изменчивости внешнеэкономических условий и приближается к фазе восстановления.

Напомним, 17 августа 1998 года правительство России и Центробанк объявили технический дефолт по своим долговым обязательствам и перестали поддерживать курс рубля. Пирамида государственных краткосрочных обязательств (ГКО) лопнула, вслед за ней обанкротились тысячи банков и фирм. Рубль девальвирован в разы: 15 августа курс российской валюты к доллару составлял 6 рублей 29 копеек, 1 сентября — 9,33 рубля, 1 января 1999 года — 20,65 рубля.

Цена на нефть также не играла большой роли в этом кризисе — она в августе 1998 составляла 12,15 доллара за баррель, и тогда это никто не рассматривал как катастрофу. Хотя определенный тренд на снижение в 1998 году все-таки был — в январе 1998 года нефть стоила 16,59 доллара за баррель.