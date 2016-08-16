Москва, 16 августа, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Для праздничных мероприятий в честь дня рождения Москвы утвердили фирменный стиль. Столицу украсят поздравительными плакатами, флагами и объёмными трехцветными конструкциями в виде цифры 869. Цифра будет составлена из пяти колец, которые символизируют кольцевую схему построения столицы и её основные транспортные магистрали: МКАД, Третье транспортное кольцо, Садовое кольцо, МЦК и Кольцевую линию московского метро, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Иван Шишкин. Скамейка в аллее. 1872

«Логотип Дня города сформирован из круговых элементов. Число 869 — именно столько лет отмечает в этом году российская столица — представлено в виде сине-красных колец, символизирующих собой кольцевую схему построения Москвы. В качестве колористического решения для всех пространственных конструкций и флаговых композиций выбран триколор — красный, синий и белый цвета, что придаст единое восприятие всему городскому пространству в целом», — заявили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Особое внимание планируют уделить пешеходным зонам в центре столицы: на Новом Арбате, Тверской улице и на площади перед Российской государственной библиотекой планируется установить скамейки с подсветкой в форме букв, составляющих слово «Москва». А в Ильинском сквере установят световую стену с динамическим изображением цветов триколора и надписью «Москва-869».

Привокзальные площади украсят конструкциями «С днём рождения, Москва!». В местах массовых гуляний на ВДНХ, в Парке Горького, Московском зоопарке установят большие поздравительные открытки.

На Садовом кольце появятся инсталляции в виде российского флага с фотографиями сцен и героев из известных фильмов, таких как «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Москва слезам не верит» и другие. Такое стилистическое решение выбрано с учётом проводимых городских мероприятий в честь Года российского кино и фестиваля «Московское кино», который пройдёт в столице с 9 по 18 сентября 2016 года.

Въезды в Москву на 20 основных магистралях украсят объёмными фигурами. Одна из них, к примеру, будет в форме сердца, образованного вертикальными элементами красного, синего и белого цвета. На всех конструкциях установят объёмные световые буквы, образующие поздравительную надпись.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году День города в Москве отмечают 10 и 11 сентября. В центре одним из главных мест празднования станет Тверская улица. Здесь развернётся масштабная экспозиция, посвящённая известным кинофильмам.