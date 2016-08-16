Краснодар, 16 августа, 2016, 10:40 — ИА Регнум. В Краснодарском крае заработные платы жителей региона за последний месяц сократились. Причем уменьшение произошло как по сумме среднемесячной начисленной зарплаты, так и по реальной зарплате. Так, за июнь в среднем работнику на Кубани начисляли 28 967 рублей, передает корресподент ИА REGNUM 16 августа со ссылкой на данные Краснодарстата. По сравнению с маем текущего года этот показатель уменьшилась на 0,5%, а за год (по сравнению с июнем 2015 года) увеличилась на 6,9%.

Пабло Пикассо. Нищие. 1903

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, за июнь по сравнению с маем уменьшилась на 0,9%. За год уменьшение произошло на 0,7%.

Доходы сотрудников фирм и организаций в регионе по-прежнему различаются в разы. Это зависит от видов экономической деятельности. Наиболее высокая заработная плата в июне текущего года сложилась у работников организаций, занятых финансовой деятельностью (в 1,5 раза выше среднекраевого уровня), государственным управлением и обеспечением военной безопасности, социальным страхованием, добычей полезных ископаемых (в 1,3 раза). Среди обрабатывающих производств наиболее высокий уровень заработной платы в организациях по производству кокса и нефтепродуктов (в 1,8 раза выше среднекраевого уровня).

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Почти 120 предприятий Кубани вовремя не платят своими работникам

Ниже среднекраевого уровня зарабатывали сотрудники в организациях рыболовства и рыбоводства — в 1,7 раза, гостиниц и ресторанов — в 1,3 раза, сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, оптовой и розничной торговли, по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования — в 1,2 раза.

В обрабатывающих производствах наиболее низкий уровень заработной платы отмечен на предприятиях, занятых производством кожи, изделий из кожи и производством обуви — в 2,3 раза, текстильным и швейным производством — в 1,8 раза, прочим производством — в 1,6 раза, обработкой древесины и производством изделий из дерева — в 1,5 раза.

Добавим, что по сравнению со среднемесячной заработной платой в целом по России доходы кубанцев ниже на четверть. Так, в мае среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по РФ россиясоставляла 37 270 рублей, в то время как в Краснодарском крае — немногим более 29 тыс. рублей.

Отметим, что и положенную зарплату работники не всех организаций получают вовремя. Так, на начало августа работодатели задолжали своим сотрудникам 16,2 млн рублей. По сравнению с июлем сумма задолженности сократилась на 5,3 млн рублей. В среднем каждому работнику руководство предприятий и организаций должно 100,5 тыс. рублей. Зарплаты вынуждены ждать 161 человек, это меньше чем на 1 июля текущего года на 110 человек.

В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 89,2% приходится на обрабатывающие производства, 8,9% — на транспорт, 1,9% — на строительство.