Вашингтон, 16 августа, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Устав ООН четко говорит о том, что любое действие одного государства, которое угрожает территориальной целостности или политической независимости другого государства, является незаконным, что может стать основанием для ответных действий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тьфу

Недавний взлом серверов Национального комитета демократической партии (НКДП) не угрожал территориальной целостности США, однако он угрожал её политической независимости. Эти хакерские атаки являлись лишь частью более широкой кампании России — в рамках которой применяются дезинформация, гранты и интернетные тролли — по формированию такой политики на Западе, которая наилучшим образом поспособствует интересам России и в наибольшей степени принесет урон США, пишет Джейм Эндрю Льюис в статье для Научно-исследовательского центра стратегических и международных проблем США (CSIS).

По мнению автора, попытки манипуляции со стороны России не означают возращения к холодной войне, поскольку нет оснований полагать, что русские думают, что во второй раз у них получится лучше. Тактика России изменилась, пишет Льюис, а Запад столкнулся не с новой холодной войной, а с необходимостью защищать демократию. Для этого нужны новые инструменты и идеи, которые еще предстоит разработать.

Ответить необходимо, по мнению аналитика, поскольку бездействие может побудить оппонента к продолжению агрессивных действий. Нужно создать такие условия, при которых за неправомерным действием будут следовать последствия.

Аналитик подчеркивает, что нельзя делать вид, что за взломом стоят не русские, поскольку ответственность за хакерскую атаку на демократов на Россию возложил целый ряд правительственных и частных источников.

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По словам эксперта, не стоит пререкаться из-за критериев доказательности в этом деле, поскольку правила политики крупных держав не имеют ничего общего с правилами суда. Это политика, а не юриспруденция. Ответных мер ждет и сам организатор взлома — чтобы понять, проглотит ли США такой шаг, — и международное сообщество, ожидающее реакции США. Если придерживаться юридических критериев доказательности, вероятность повторения атаки против США только возрастет.

Не считает также автор, что США и Россия должны разобраться между собой в этом вопросе за закрытыми дверями — о чем ходили слухи. Для того чтобы был успех, последствия должны быть преданы огласке.

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Фривольным назвал аналитик и заявления о том, что в отношениях двух стран есть вопросы — такие как Сирия и Прибалтика, — которые более важны, чем взлом НКДП. Нет ничего важнее, чем политическая независимость США, убежден он. Глупо приводить аргументы и о том, что это нормальная борьба двух держав, поскольку хотя обе стороны и шпионят друг за другом, одна пытается защитить демократию, тогда другая — подорвать её.

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Таким образом, США должны отреагировать на взлом переписки НКДП Россией. Вариантами ответных мер аналитик называет предание огласке компромата на российских политиков, выдвижение официальных обвинения, санкции и так далее. Автор, тем не менее, предостерегает от демонстрации силы — пролетов авиации США над войсками России, проходов американских судов вблизи от российских, повышения численности войск в Европе или проведения тайных кибератак — с учетом конфронтационного характера России. Другие методы могут включать в себя создание такой структуры, которая позволит осложнить России доступ во всемирную сеть.

Наиболее вероятным вариантом ответа могут стать юридические меры — официальные обвинения или санкции. Последние — из-за того, что для них нужна менее прочная доказательная база — более предпочтительны, чем официальные обвинения.