Санкт-Петербург, 16 августа, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Из-за сильных дождей, пришедших в Санкт-Петербург в ночь на 16 августа, улицы и дороги в южной части города оказались залиты водой. Об этом сообщают горожане в социальных сетях.

http://vk.com/spb_today Последствия сильных дождей в Петербурге. Скриншот фото группы «ДТП и ЧП»

Первыми тревогу забили жители Кировского района, живущие вдоль главной магистрали этой части Петербурга — проспекта Стачек. Они разместили фотографии залитой водой проезжей части у гипермаркета «Максидом».

«На Стачек, у Максидома потоп. Будьте аккуратнее! — написал один из очевидцев около 6 часов утра.

Около 8 часов начало заливать проезжую часть вблизи Кольцевой автодороги.

«На съезде с Пулковского шоссе на КАД в сторону Дачного пр. утонуло 2 машины. Начинает образовываться пробка. Проезжайте справа на маленькой скорости, лужа очень глубокая!», — предупредила коллег-автомобилистов петербурженка, проезжавшая в этом месте. Тем временем ситуация ухудшалась: автомобили, в двигатели которых попала вода, стали глохнуть и затруднять движение по оживленным городским магистралям.

«Плывут машины в проезде Петергофского шоссе от Жукова до Максидома, штук 5 заглохли. Пробираются кто как может. Джипы и маршрутчики. топят машины)», — сообщила другая обеспокоенная горожанка.

Пользователь соцсети с ником «Алёнка Митрофанова» сообщила, что едет в автобусе, в салон которого залилась вода, и призвала всех к осторожности при выборе маршрута.

Около 9 утра вода добралась до еще одной ключевой магистрали южной части Петербурга. «Ленинский почти встал. Троллейбусы не едут, пешеходы переходят дорогу босиком», — сообщает пользователь «Ольга Антонова».

Пригороды Санкт-Петербурга также пострадали от обильных осадков. «Время почти 9 утра, а Пушкин, видимо, хочет повторить участь Москвы. Дорог нет. Есть мини-реки», — сообщил несколько минут назад проезжавший по Пушкину автомобилист.

Добавим, что происходящее не сильно расстроило привыкших к дождям петербуржцев и вызвало многочисленные шутки пользователей сетевых сообществ:

«Здравствуй, Венеция! Кто мечтал там побывать — сбылось, а самое интересное, чуть позже!»; «Если вы не едете на море, то море приедет к вам)))»; «Эй ты по левому борту… смех смехом, а якорь надо с собой брать»; «Пора в машине вёсла возить»; «Пересаживаемся на лодки!» и т.п.

Напомним, синоптики ранее сообщали, что дожди в Петербурге 16 августа будут сильными, однако экстремальных ливней и рекордов по выпадению осадков не ожидается.