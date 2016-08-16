Пекин, 16 августа, 2016, 09:33 — ИА Регнум. Автоконцерн GM опубликовал заявление, согласно которому начало продаж новейшего представительского седана Lincoln Continental в Китае намечено на 2 сентября. Китай станет первой страной, на дорогах которой появится новый Lincoln Continental — в США в открытой продаже автомобиль появился не раньше октября.

auto.sohu.com Lincoln Continental

Сборка Lincoln Continental будет осуществляться в США, после чего седаны будут ввозить на территорию КНР. Данный фактор, безусловно, скажется на конечной стоимости автомобиля, однако американский концерн уверен, что все затраты с легкостью окупятся, пишет «Тайпин цичэ».

На китайский рынок Lincoln Continental поступит в двух версиях: переднеприводная модель будет оснащена 2,0-литровым турбированным мотором мощностью в 245 л.с. и полноприводная версия с 3,0-литровым турбированным двигателем, мощность которого составит 400 л.с. Вне зависимости от версии двигателя, Lincoln Continental будет поставляться с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Главными конкурентами новинки от Lincoln станут немецкие седаны Audi A6, BMW 5 серии и Mercedes-Benz E-класса. Стоимость новинки пока неизвестна, однако, как считают специалисты, за Lincoln Continental придется заплатить не менее 500 тыс. юаней. Автомобиль в самой полной комплектации будет стоить около 900 тыс. юаней.