Москва, 16 августа, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Цены на сырую нефть 15 августа продолжили расти на волне ожидания саммита ОПЕК по замораживанию объемов добычи сырой нефти. Дополнительным фактором поддержки котировок «черного золота» также является слабость американской валюты, считает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Слабеющий

«Рынок с явным оптимизмом воспринимает рост цен на нефть, — заявила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. — Котировки марки Brent поднялись до уровня 48,09 доллара за баррель. Позитивный настрой энергоносителя обусловлен ожиданиями снижения дисбаланса спроса и предложения. Инвесторы с оптимизмом восприняли комментарии министра нефти Саудовской Аравии, который дал понять, что страна готова обсудить скоординированные действия по достижению баланса на рынке».

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 16 августа, цены на нефть возобновили негативную динамику, но остаются на максимальных отметках за месяц, достигнутых днем ранее, поскольку инвесторы фиксируют полученную прибыль. По состоянию на 07.56 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,54% — до $48,09. Цена нефти марки WTI опускалась на 0,44% — до $45,50 доллара за баррель.