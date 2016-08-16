Пекин, 16 августа, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Начальник штаба американских Сухопутных войск генерал Марк Милли совершит 16 августа официальный визит в Китай, сообщает Associated Press.

magmens.com Маккартизм в США

В ходе своего визита командующий проведет встречу со своим китайским коллегой, а также другими высокопоставленными представителями Народно-освободительной армии КНР. Темой переговоров станет нахождение путей сотрудничества и разрешения взаимных противоречий.

Будет, в частности, затронут вопрос размещения ПРО США на Корейском полуострове. Пекин выступает категорически против решения Вашингтона развернуть системы THAAD на юге от Сеула. В КНР считаю, что целью развертывание систем ПРО является отслеживания ракет на территории Китая.

Напомним, Сеул и Вашингтон возобновили переговоры по развертыванию систем THAAD (высотная зональная оборона на театре военных действий) на Корейском полуострове в начале 2016 года после четвертого ядерного испытания и ряда пусков баллистических ракет Северной Кореей. Системы планируется разместить в южнокорейском уезде Сонджу, жители которого выступают против развертывания установок ПРО.

Против ПРО США в регионе выступают и Москва с Пекином, поскольку зона действия установок покрывает территорию КНР и частично России.