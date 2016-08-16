Вашингтон, 16 августа, 2016, 08:04 — ИА Регнум. Руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Пол Манафорт назван фигурантом антикоррупционного расследования на Украине, сообщает Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд

С таким заявлением 15 августа выступили в Национальном антикоррупционном бюро Украины. По словам представителей ведомства, Партия регионов Виктора Януковича перевела на счет Манафорта более $12 млн. Эти средства, утверждают в антикоррупционном ведомстве, были переведены в обход отчетности.

Манафорт отрицает получение каких бы то ни было нелегальных платежей. «Предположение о том, что я брал какие-то деньги, безосновательно, глупо и нелепо», — подчеркивает он, добавляя, что никогда не работал на правительство Украины или Россию, а также что он завершил все дела на Украине после выборов там в октябре 2014 года.

«Самый простой ответ и есть правда: я профессионал в ведении кампаний», — говорится в заявлении Манафорта. «Хорошо известно, что я работаю в США, а также осуществлял проекты по зарубежным кампаниям», — добавил он.

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Издание отмечает, что сообщение о роли Манафорта в расследовании на Украине, впервые появившееся в заметке New York Times, является напоминанием о том, что Трамп, который сталкивается с критикой обеих партий из-за своего «необычного дружественного отношения» к России, полагался на советников, имеющих финансовые и личные связи с Москвой и бывшим Советским Союзом.

В частности, издание напоминает, что Трамп на протяжении короткого времени рассматривал отставного генерала армии США Майкла Флинна в качестве своего партнера по предвыборной кампании. Флинну, пишет издание, «заплатили за то, чтобы он выступил с речью и посетил роскошную вечеринку» на телеканале RT. Затем советник по внешнеполитическим вопросам кандидата-миллиардера Картер Пейдж заявил, что он располагал акциями Газпрома.

Связи Манафорта с Украиной вызвали пристальное внимание экспертов в ходе съезда Республиканской партии, который прошел в июле. Тогда комитет по партийной платформе ослабил формулировки, которые призывали к военной поддержке США Украины. Хотя Манафорт отрицает, что в этом сыграла свою роль предвыборная кампания, члены комитета заявили изданию, что помощники Трампа принимали участие в работе комитета.

Напомним, тема России в предвыборной кампании в США играет одну из ключевых ролей. Кандидаты расходятся не только в том, какую политику в отношении Москвы выбрать после избрания — прагматическую или конфронтационную. Россия используется и как оружие в политической борьбе. Так, противники кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа пытаются найти у него связи с «режимом Путина». Репутацию «агента Кремля» получил кандидат-миллиардер Дональд Трамп после ряда высказываний относительно Украины, Крыма и НАТО.

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В свою очередь, Хиллари Клинтон, активно муссирующая тему «своего человека Кремля в Вашингтоне» в лице противника-республиканца, в мае — еще до того, как были сделаны заявления Трампа и взломана переписка демократов — сама оказалась в центре скандала, когда появилась информация, что фонд бывшей первой леди финансировался российским Сбербанком.

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