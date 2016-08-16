Анкара, 16 августа, 2016, 07:52 — ИА Регнум. Министерство связи и коммуникаций Турецкой Республики ликвидировано, об этом вице-премьер страны Нуман Куртулмуш заявил в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал Haberturk.

Нет как нет

«Министерство связи и коммуникаций (TIB) закрыто, его полномочия переданы BTK (Управлению информационных и высоких технологий)», — пояснил Куртулмуш.

Министерство связи появилось в Турции в 2005 году, в числе его полномочий находилось и регулирование работы интернет-сайтов.

В апреле 2016 года TIB без объяснений закрыло доступ к веб-странице информационного агентства Sputnik. Сайт был разблокирован в августе, причины также не были озвучены.