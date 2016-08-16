Москва, 16 августа, 2016, 05:50 — ИА Регнум. Министерство обороны России получило разрешения правительств Ирака и Ирана в ответ на запрос об использовании воздушного пространства этих стран для полёта российских крылатых ракет «Калибр» в рамках военных учений, сообщает телеканал «Рен ТВ».

airwar.ru Одна из моделей

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа в Каспийском и Средиземном морях стартовали тактические учения Военно-морского флота России, целью которых заявлена проверка способностей сил флота к действиям при разрешении кризисных ситуаций террористического характера.

По информации пресс-службы Южного военного округа, в морских учениях задействовано более 20 кораблей, катеров и судов Каспийской флотилии, в том числе ракетные корабли «Дагестан» и «Татарстан», а также малые ракетные и артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Великий Устюг», «Волгодонск» и «Махачкала».

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