Пекин, 16 августа, 2016, 04:33 — ИА Регнум. Как сообщает Китайское национальное космическое агентство, 16 августа в 01:40 по местному времени на космодроме «Цзюцюань» состоялся успешный запуск ракеты-носителя Long March-2D с первым в мире спутником квантовой связи на борту.

Александр Дейнека. Покорители космоса. 1961

Спутник «Мо-цзы» предназначен для проведения квантовых экспериментов. Запуск спутника является частью стратегического этапа национальной космической программы КНР, пишет «Чжунго синьвэнь».

В настоящее время специалисты Китайского национального космического агентства шаг за шагом скрупулезно тестируют все системы перед началом первого эксперимента.

Квантовая телепортация представляет собой передачу квантового состояния на расстояние при помощи разъединенной в пространстве сцепленной пары и классического канала связи. Квантовая телепортация не способна передавать энергию или вещество на расстояние.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, уникальный спутник был назван в честь древнекитайского ученого Мо-цзы.