Москва, 16 августа, 2016, 02:05 — ИА Регнум. Третий тур чемпионата России принёс «скучные» результаты при нескучной игре.

gazprom.ru Футбольное поле

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ростов» 3:2 (0:2)

(0:2) «Урал» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) 0:1 (0:0)

(0:0) «Крылья Советов» (Самара) — «Краснодар» 1:1 (1:0)

(1:0) «Рубин» (Казань) — «Спартак» (Москва) 1:1 (1:1)

(1:1) «Томь» (Томск) — «Уфа» 1:0 (1:0)

(1:0) «Анжи» (Махачкала) — «Арсенал» (Тула) 1:0 (1:0)

(1:0) «Терек» (Грозный) — «Локомотив» (Москва) 1:1 (1:1)

(1:1) «Оренбурш» — «Амкар» (Пермь) 0:0 (0:0)

В четырёх из восьми матчей третьего тура в четырёх были забиты очень быстрые мячи, то есть в первые десять минут игры. Два раза мячи забивались «в раздевалку», то есть перед самым перерывом. Ещё три мяча получились «из раздевалки», то есть сразу после перерыва. И, наконец, «Зенит» и ЦСКА забили победные мячи в самом конце матча, причём армейцы сделали это, когда истекли даже добавленные арбитром четыре минуты, но мяч уже летел с угловой отметки, и надо было доиграть момент. Правда три мяча пришлись на середины таймов, «Зенит» забил на 71-й минуте, «Рубин» на 21-й, а «Локомотив» — на 35-й.

Как уже сказано, ЦСКА забил единственный в игре с «Уралом» на исходе добавленного времени. Гол забил Георги Миланов. «Урал» потерял вполне заслуженное очко, играл «Урал» с армейцами на равных, но урок в конце матча он получил горький и запомнит его надолго.

«Крылья Советов» забили «Краснодару» уже на 3-й минуте. После передачи с фланга мяч головой с одиннадцатиметровой отметки вколотил в ворота набежавший Милан Родич. Ответный мяч на 52-й минуте забил Фёдор Смолов, покруживший немного в районе угла штрафной и выбравший момент для неожиданного удара в дальний угол. На этом команды и разошлись.

«Рубин» перед своими болельщиками очень старался переиграть «Спартак», но на 21-й минуте счёт открыли гости. После длинной диагональной передачи верхом Ивелин Попов с линии штрафной с лёту отправил мяч через вратаря казанцев под перекладину. Исключительно красивый гол не обескуражил хозяев. Продолжая активно атаковать ворота «Спартака», «Рубин» на добавленной к первому тайму минуте сравнял счёт. Марко Девич с ходу головой забил тоже очень красивый гол после кросса с правого фланга. Второй тайм прошёл в обоюдоострой борьбе, но голов больше забито не было.

«Томь» забила «Уфе» уже на 9-й минуте. В быстрой контратаке после перехвата мяча в центре поля Сергей Самодин открылся на левой границе штрафной и, подработав мяч под правую ногу, отправил его мимо вратаря в дальний угол. Этот гол стал в матче единственным.

«Анжи» забил победный гол «Арсеналу» в добавленное к первому тайму время, на 49-й минуте, если быть точным. В отчаянном навале, когда мяч гулял вокруг и по штрафной туляков, Иван Маевский сумел развернуться и нанести удар низом в дальний угол. Этот урок не выглядит таким горьким, как тот, что получен от ЦСКА «Уралом», потому, что у «Арсенала» был целый тайм, чтобы исправить положение. Ничего не вышло.

«Терек» в игре с «Локомотивом» достаточно быстро открыл счёт. Олег Иванов, обычно сам раздающий голевые передачи, ворвался в центр штрафной, получил быструю передачу в районе одиннадцатиметровой отметки, быстро подправил мяч под правую ногу и отправил его низом мимо вратаря в ворота. Железнодорожники вполне серьёзно взялись отыгрываться, и на 35-й минуте Петар Шкулетич, как обычно, головой, счёт сравнял. Этот гол оказался последним не только в матче, но и в туре, так как «Оренбург» и «Амкар» голов не забили, хотя и получили по три жёлтых карточки.

Открывался третий тур матчем «Зенит» — «Ростов». В этом матче было два разных тайма. В первом зрители увидели вялый, не сконцентрированый на игре «Зенит» и постоянно готовый ужалить «Ростов». Два мяча, на 8-й и 14-й минутах забил в ворота «Зенита» Дмитрий Полоз. Забиты они были после чудовищной ошибки Юрия Лодыгина, выбившего мяч прямо на Александра Бухарова, одиноко стоявшего на линии штрафной «Зенита», и после грубой ошибки обороны, потерявшей при быстрой контратаке «Ростова» его нападающих. В обоих случаях Бухаров отдавал пас Полозу на пустые ворота. Понятно, что «Зенит» предпринял усилия, чтобы отыграться, но огромное территориальное преимущество даже не озадачило «Ростов», для которого такая ситуация более чем привычна. Однако в самом конце первого тайма капитан «Ростова» Александр Гацкан получил вторую жёлтую карточку, не обязательную, надо сказать. В итоге он был удалён, и положение «Ростова» сильно усложнилось.

В перерыве матча Мирча Луческу явно сказал игрокам «Зенита» правильные слова, а главное — сделал две важные замены. На поле вышли Лука Джорджевич и бразилец Жулиано. Понятно, что заменить Халка невозможно, но Жулиано стал тем игроком, который добавил к обычному для «Зенита» неспешному движению мяча вокруг штрафной ещё и обыгрыш соперников и обостряющие передачи вперёд. Это стало заметно позже, а в самом начале второго тайма «Зенит» получил право на пенальти. Александра Кокорина сбили в штрафной, и Жулиано одиннадцатиметровый чётко реализовал. Далее атаки «Зенита» становились всё острее, а «Ростов» в меньшинстве и в отсутствие Гацкана, очень важной фигуры в игре ростовчан, всё больше уставал. В итоге «Зенит» забил два гола и вырвал победу. Один мяч ростовчане забили в свои ворота сами, а победный гол забил Лука Джорджевич.

Пожалуй, такой интересной игры, как во втором тайме матча с «Ростовом», «Зенит» не показывал с прошлого года.

Ещё второй тайм матча вызвал некоторые опасения насчёт перспектив «Ростова» в матче против «Аякса» в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Но пришли хорошие для Ростова-на-Дону новости. Курбан Бердыев, только что покинувший пост старшего тренера «Ростова», поехал с командой в Голландию, он включён в заявку на матчи с «Аяксом» в качестве помощника Кириченко. Никакого контракта ни с каким другим клубом у Бердыева пока нет.

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