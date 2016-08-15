Рио-де-Жанейро, Бразилия, 16 августа, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Боксёр Евгений Тищенко стал золотым призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 91 кг.

Флаг России

В финальном поединке российский спортсмен одержал победу над представителем Казахстана Василием Левитом.

Бронзовые медали достались боксёру из Узбекистана Рустаму Тулаганову и кубинцу Эрисланди Савону.

Золотая награда Евгения Тищенко стала 11-й на счету российских спортсменов. Всего в олимпийской копилке сборной России уже 35 медалей: 11 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых.