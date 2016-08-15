Джуба, 16 августа, 2016, 01:19 — ИА Регнум. Войска Южного Судана во время боев в Джубе убивали гражданских и насиловали женщин — при попустительстве миротворцев ООН. Об этом 15 августа, со ссылкой на доклад Human Rights Watch, сообщает Sudan Tribune.

World Humanitarian Summit Южный Судан

Согласно докладу, озвученному в понедельник директором Африканского отделения Human Rights Watch Даниэля Бекеле, организацией зафиксировано множество случаев нападения на мирных жителей, грабежей и изнасилований, которые совершали солдаты правительственных войск президента Южного Судана Сальвы Киира. Инциденты отмечались с июля 2016 года, во время подавления войсками повстанцев в столице частично признанной республики, Джубе. Большая часть пострадавших является представителями нетитульных национальностей, которых правительственные солдаты, в основном Динка, обвинили в «поддержке мятежников».

В докладе отмечается, что, несмотря на непосредственную близость миротворческого контингента Организации объединенных наций, во время резни «голубые каски» не предприняли никаких действий для защиты мирного населения. Более того, миротворцы не смогли защитить даже собственный гуманитарный лагерь для мирных жителей, который был обстрелян из автоматического оружия.

По словам правозащитника, ООН необходимо действовать более решительно.

«12 августа Совбез ООН принял решение об увеличении миротворческого контингента в Южном Судане на 4000 человек. Однако этого недостаточно… Нужно решить вопрос об эмбарго на поставки оружия армии Южного Судана», — заявил Дэниэль Бекеле.

Стоит отметить, что сведения относительно «нерешительности» ООН, озвученные Human Rights Watch, подтверждаются из других источников. В один день с докладом правозащитников, 15 августа, журналисты NBC в репортаже, посвященном Южному Судану, опубликовали свидетельства мирных жителей, подвергшихся нападениям правительственных войск в Джубе. Как утверждают сами жертвы нападений, многие преступления, в том числе групповые изнасилования женщин, происходили в непосредственной близости от посольства США и расположения миротворческого контингента ООН. Жители Джубы напрямую обращались к солдатам ООН и сотрудникам посольства, однако те не предприняли ничего, чтобы остановить насилие в столице Южного Судана и даже в нескольких метрах от себя.

Журналисты сообщают также, что за прошедшие выходные повстанцы под руководством Рика Мачара были «окончательно разгромлены», однако, по свидетельствам очевидцев, насилие в отношении мирных жителей продолжается и в Джубе, и в других частях страны.

Тот факт, что резня в Южном Судане не прекращается, косвенно подтверждает и то, что не иссякает поток беженцев в сопредельные государства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в понедельник, 15 августа, распространило заявление, согласно которому чмсло беженцев из республики к настоящему моменту достигло 930 тысяч человек. Несколькими днями ранее представитель комиссии ООН по беженцам в Уганде, Чарли Яксли, сообщил корреспондентам Al Jazeera о темпах «бегства» мирных жителей из Южного Судана — по его словам, только в Уганду ежедневно прибывает не менее тысячи человек, всего число беженцев с начала июля превысило 70 тысяч, и этот поток не прекращается. При этом международные наблюдатели получают от беженцев «свидетельства о военизированных группировках, которые сжигают деревни, много сообщений об убийствах, грабежах и изнасилованиях».

Конфликт в Южном Судане длится с 2013 года, его жертвами стали десятки тысяч человек. Последнее хрупкое перемирие было нарушено в июле, когда в столице Южного Судана, Джубе, произошли вооруженные столкновения между армией президента республики Сальвы Киира и повстанцами Рика Мачара. Непосредственно в ходе боев погибло около 300 солдат с обеих сторон, число мирных жителей, погибших в результате уличного насилия, так и остается неподсчитанным.

Особое внимание мирового сообщества к произошедшему в Джубе было связано также и с тем, что в республике размещены 13 тысяч вооруженных миротворцев ООН (МООНЮС), в чьи функции входит предотвращение подобных конфликтов.

В начале августа, на саммите стран Африки в Эфиопии, Межправительственная организация по развитию Восточной Африки (IGAD) заявила о необходимости введения в Южный Судан «региональных войск» Африканского союза, по образцу аналогичного соединения в Конго. Как заявлял тогда секретарь IGAD Махбуба Маалима, это необходимо, так как войска ООН «не справляются с ситуацией».

В ответ 12 августа Совет безопасности ООН принял решение об увеличении миротворческого контингента в непризнанной республике на 4 тысячи «голубых касок». Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил о возможном эмбарго на поставки оружия в зону конфликта в случае противодействия правительства Южного Судана.