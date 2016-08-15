Прага, 15 августа, 2016, 22:23 — ИА Регнум.



Советский плакат «Мы хотим строить, а не разрушать!»

Депутат Европарламента от Чешской Республики Людек Нидермайер заявил, что поступающие с Украины новости «просто ужасны». По словам политика, европейцам также надлежит быть крайне осторожными в отношении «хозяина Кремля Владимира Путина». Хотя Россия сегодня недостаточно сильна, чтобы вести войну против НАТО, но она может предпринять шаги, с которым Европа никак не может согласиться, пишет газета Parlamentní listy (PL).

Комментируя сегодняшнюю напряженность в отношениях между Украиной и Россией, Нидермайер подчеркнул, что хотя Россия рассматривает Крым как свою собственность, Европа этого не никогда признает. Поэтому российские утверждения о том, что Украина якобы пыталась направить на полуостров диверсантов, чтобы совершить там террористические действия, для ЕС несостоятельны.

Вместе с тем, по словам политика, «вызывают ужас» отчеты миссии наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины, «с территорий, подконтрольных пророссийским сепаратистам». В отчетах наблюдателей фигурирует множество раненых и убитых. Эти сообщения кошмарны. «Нет сомнений, что это не война украинского государства против каких-то повстанцев. А полноценный вооруженный межгосударственный конфликт, который разжигается и финансируется Россией», — подчеркивает издание.

Как полагает PL, в этом конфликте нельзя забывать, что возник опаснейший прецедент. Нельзя узаконить на международном уровне принцип, согласно которому русское меньшинство в какой-либо местности может захотеть примкнуть к России, а потом вдруг появятся «зеленые человечки», которые ему в этом помогут. Это крайне опасно.

Поэтому ЕС должен существенно помочь Украине экономически, не забывая, разумеется, о том, что коррупция на Украине достигает невероятных масштабов, с которыми Европе иметь дело не приходилось. Перед Украиной сегодня стоит целый ряд проблем, которые ей необходимо решить. Кроме того, «ЕС должен проснуться и перестать бесконечно полагаться на военную защиту от американцев». Целесообразно рассмотреть вопрос о создании собственной военной структуры в Европе, но при этом было бы трагической ошибкой отсоединяться от НАТО, уточняет издание.