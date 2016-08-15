Сан-Франциско, США, 15 августа, 2016, 21:41 — ИА Регнум. Центральные банки и правительства должны принять новую политику, чтобы защитить свои экономики от устойчиво низких процентных ставок, считает глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс. Он уверен, что низкая ключевая ставка лишь углубляет рецессию и делает её неизбежной, предаёт Reuters.

Rodrigo Paredes Всемирный торговый центр

Глава регионального центробанка рекомендует следующие меры: установку более высоких целевых ориентиров по инфляции, привязывание денежно-кредитной политики непосредственно к экономическому производству, включение программы правительственных расходов в период экономического спада, а также привлечение инвестиций в образование и научные исследования. Без таких изменений политики окажутся бессильны, считает Уильямс.

«У центральных банков нет больше пространства для снижения процентных ставок в ответ на экономический спад, когда обе естественные ставки и инфляция очень низки», — сказал банкир в экономическом письмо своего института.

Призывы Уильямса к политикам о принятии серьёзных изменений, выходящие за рамки деятельности центрального банка, не является беспрецедентными. Глава ФРС Бен Бернанке привык уже регулярно напоминать законодателям приводить финансы в порядок.