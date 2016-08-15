Разлив Яузы в Москве: вода подбирается к домам, район парализован — фото
Москва, 15 августа, 2016, 21:37 — ИА Регнум. Из-за разлива Яузы в районе Малахитовой улицы в Москве полностью парализовано автомобильное движение, также перекрыт дублер Проспекта мира и частично затоплен парк «Акведук». Вода вплотную подошла к жилым домам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По заявлению жителей района, такого сильного разлива реки они не наблюдали еще ни разу. На месте ЧП работают представители столичного управления МЧС, сотрудники «Мосводоканала» и московской полиции. По состоянию на 21:00 ликвидировать последствия разгула стихии пока не удалось.
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Жители Малахитовой улицы пока не могут добраться до своих домов. «Это настоящий потоп. Не уверены, что попадем домой до завтрашнего дня», — заявляют они. Существует опасность затопления первых этажей зданий. На некоторых участках пострадавшего района также фиксируется прорыв канализационных люков: потоки дождевой воды выбиваются на поверхность.
О возможных сроках окончания работ пока не сообщается.
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Напомним, в результате многочасового ливня в Москве выпало свыше 120% месячной нормы осадков. Синоптики заявляют об установлении нового столичного рекорда: такого сильного дождя в это время года не наблюдали уже 130 лет. Угроза повторных ливней сохранится до середины ночи 16 августа.