Москва, 15 августа, 2016, 21:37 — ИА Регнум. Из-за разлива Яузы в районе Малахитовой улицы в Москве полностью парализовано автомобильное движение, также перекрыт дублер Проспекта мира и частично затоплен парк «Акведук». Вода вплотную подошла к жилым домам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Разлив реки Яуза

Дарья Антонова ИА REGNUM Затопление на Сельскохозяйственной улице

По заявлению жителей района, такого сильного разлива реки они не наблюдали еще ни разу. На месте ЧП работают представители столичного управления МЧС, сотрудники «Мосводоканала» и московской полиции. По состоянию на 21:00 ликвидировать последствия разгула стихии пока не удалось.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник МЧС на месте разлива реки Яуза

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Жители Малахитовой улицы пока не могут добраться до своих домов. «Это настоящий потоп. Не уверены, что попадем домой до завтрашнего дня», — заявляют они. Существует опасность затопления первых этажей зданий. На некоторых участках пострадавшего района также фиксируется прорыв канализационных люков: потоки дождевой воды выбиваются на поверхность.

О возможных сроках окончания работ пока не сообщается.

Дарья Антонова ИА REGNUM Путь домой через затопленную улицу

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Напомним, в результате многочасового ливня в Москве выпало свыше 120% месячной нормы осадков. Синоптики заявляют об установлении нового столичного рекорда: такого сильного дождя в это время года не наблюдали уже 130 лет. Угроза повторных ливней сохранится до середины ночи 16 августа.