Екатеринбург, 15 августа, 2016, 19:39 — ИА Регнум. В Екатеринбурге директору автосервиса, в котором произошло нападение на журналистов Уральской окружной телевизионной компании «Ермак», предъявлено обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Работник СМИ

Инцидент произошёл 28 июля. Прибывшие к зданию автосервиса по редакционному заданию журналисты подверглись нападению со стороны директора и сотрудников автосервиса. Нападавшие пытались помешать съёмке материала о неудовлетворительной работе автосервиса, отобрали видеокамеру и нанесли побои корреспонденту телеканала.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.144 УК РФ, проводятся исследования изъятых записей камер наружного наблюдения, оценка нанесённого ущерба. В отношении директора автосервиса избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Данная статья Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Отметим, что в тот же день в Свердловской области сотрудники УОТК «Ермак» подверглись аналогичному нападению в городе Артёмовскомй. Журналисты отправились для съёмок материала о деятельности фирмы по отлову собак. Никак не мотивируя свои действия, работники данной фирмы напали на сотрудников СМИ, нанеся им побои и повредив видеооборудование. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале июня текущего года во Владивостоке неизвестные совершили нападение на корреспондента программы «Дежурная часть» телеканала «Россия 1» Павла Брыкина. По данному факту силовики возбудили уголовное дело. На следующий день были задержаны подозреваемые — сотрудники охранного предприятия, возле которого журналист пытался вести съёмку.