Москва, 15 августа, 2016, 19:08 — ИА Регнум. Российская государственная корпорация «Роснефть» во II квартале увеличила свою выручку в 6,4 раза — с 14 млрд рублей до 89 млрд рублей. Об этом сегодня, 15 августа, сообщается на официальном сайте нефтедобывающей компании.

rosneft.ru «Роснефть»

Экономические аналитики прогнозировали прибыль «Роснефти» на уровне 85 млрд рублей. Таким образом прогноз был превышен.

Однако на фоне падения цен на нефть выручка «Роснефти» за I полугодие снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение довольно существенное — 45,8%. Если за I полугодие 2015 года выручка «Роснефти» составляла $190 млрд, то теперь только $103 млрд.

При этом «Роснефть» показывает положительный денежный поток на фоне отрицательных показателей глобальных конкурентов.

Это позволяет «Роснефти» снижать чистый долг. Если в I полугодии 2015 года чистый долг «Роснефти» составлял $39,9 млрд, то по итогам I полугодия нынешнего года — $23,4 млрд.