Ростов-на-Дону, 15 августа, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Генеральный директор группы компаний ООО «КингКоул», задолжавшей горнякам десятки миллионов рублей, арестован. Как сообщили ИА REGNUM в облпрокуратуре 15 августа, такая мера пресечения избрана в связи с тем, что подследственный хотел скрыться от правосудия.

Михаил Труфанов. Шахтёр. 1959

Наручники на гендиректора угольной компании надели прямо в зале суда.

Напомним, что в отношении Владимира Пожидаева возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Он обвиняется в «Полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, совершенной из корыстной и иной личной заинтересованности» (ч. 2 ст. 145.1), а также в «Злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 201).

Между тем, в Зверево и шахтерском городе Гуково проходят митинги горняков, пострадавших от действий Пожидаева. Десятки человек собрались на пикеты в прошедшие выходные. Все участники акций протеста требуют полного погашения задолженности по заработной плате и выдачи положенного пайкового угля. Через неделю шахтёры планируют начать бессрочную массовую голодовку.

Как сообщало ИА REGNUM, добро на проведение серии пикетов дали власти Гуково. Акции протеста будут проводиться до 19 сентября. Митингующих уголовный процесс в отношении гендиректора угольной компании не волнует, они просят вернуть честно заработанные деньги.