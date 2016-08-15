Архангельск, 15 августа, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Прокуратура Архангельской области уличила мэрию областного центра в очередном нарушении требований градостроительного законодательства при застройке города. На этот раз ведомству удалось предотвратить строительство 10-этажного жилого дома в исторической части Архангельска.

Полина Серова Проспект Чумбарова-Лучинского — пешеходная улица Архангельска

Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, несмотря на то, что региональным законодательством разрешено строительство зданий на данном участке, входящем в зону охраны объектов культурного наследия, с максимальной высотой в пределах трех-четырех этажей высотой 3,5 м., мэрией города выдано разрешение за подписью заместителя мэра на строительство 10-этажного многоквартирного дома. Возведение здания начато не было, но котлован на месте уже был вырыт.

Решением Октябрьского районного суда Архангельска исковое заявление заместителя прокурора города о признании названного разрешения на строительство незаконным удовлетворено.

Заместитель прокурора Сергей Стретин корреспонденту ИА REGNUM сообщил, что мэрия попыталась обезопасить себя от нападок прокуратуры и перед выдачей разрешения изменила правила землепользования. Поэтому прокуратуре пришлось сначала обжаловать законность изменения правил застройки, а уже потом — выдачу разрешения на строительство.

«В настоящее время продолжаются процессуальные проверки. Если в деле будут выявлена коррупционная составляющая — будут приняты соответствующие меры реагирования», — заявил Стретин.

Напомним, что это уже не первая история с выдачей незаконных разрешений на строительство мэрией под руководством нынешнего сенатора Виктора Павленко. Например, в городе практически завершено не предусмотренное Генпланом строительство терминала у Морского-речного вокзала. Суд признавал выдачу разрешений на строительство незаконной, однако строительство спорного объекта продолжилось.