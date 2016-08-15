Рио-де-Жанейро, Бразилия, 15 августа, 2016, 18:05 — ИА Регнум. Российский гребец Илья Штокалов пробился в олимпийский полуфинал в классе каноэ-одиночка на играх в Рио-де-Жанейро, сообщает «Р-Спорт».

Весла

Российский спортсмен показал восьмой результат в квалификационной гонке на 1000 м. В предварительном заезде в своем классе он продемонстрировал время четыре минуты 2,626 секунды. Результат лидера заезда, немецкого спортсмена Себастьяна Бренделя составил три минуты 58,044 секунды.

Полуфинал гонки в классе каноэ-одиночка состоится вечером 15 августа.

Для Ильи Штокалова эта Олимпиада стала второй, в которой он выступает за сборную России. За свою спортивную карьеру Штокалов завоевал бронзовые медали чемпионата Европы в 2009 году и летней Универсиады в 2013 году. В финале гонки на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Илья Штокалов пришел восьмым.