Рио-де-Жанейро, Бразилия, 15 августа, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Российские бадминтонисты Иван Созонов и Владимир Иванов не смогли преодолеть четвертьфинал олимпийского турнира в мужском парном разряде, сообщает «Р-Спорт».

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Наши спортсмены уступили китайцам Чай Бяо и Хун Вэю со счетом 13:21, 21:16, 16:21. Это стало их первым поражением, так как ранее Созонов и Иванов вышли из квалификационных матчей группы на первом месте, одержав три победы в трех матчах.

Тем не менее, стоит отметить, что российские бадминтонисты дошли до ¼ финала олимпийского турнира в мужском парном разряде впервые с 1996 года. На Олимпиаде в Атланте этого удалось добиться паре Андрей Антропов/Николай Зуев. Тогда российский дуэт не смог пройти в полуфинал, проиграв индонезийцам.

В мужском и женском одиночных разрядах на Олимпиаде — 2016 в Рио российские бадминтонисты Наталья Перминова и Владимир Мальков не сумели преодолеть групповой этап олимпийского турнира.