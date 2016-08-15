Рига, 15 августа, 2016, 17:38 — ИА Регнум. В 2016 году в Латвии солдаты-резервисты будут включены в запланированные учения подразделений регулярной армии и Земессардзе (ополчение). В Министерстве обороны Латвии надеются, что это станет частью четырехлетнего цикла подготовки к крупным военным учениям Namejs 18, которые пройдут в 2018 году, сообщает портал Lsm.lv.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Резерв

Первые учения Namejs прошли в 2014 году, после чего было принято решение о проведении учений раз в четыре года. В период между учениями запланированы отдельные задания для подразделений, начиная от индивидуальной подготовки бойцов, и заканчивая подготовкой батальонов, бригад, штабов и командования. Участия в этих учениях примут и резервисты.

Как стало известно, в первый раз обучение бойцов запаса пройдет с 15 по 21 августа в Первом округе Земессардзе. Задействованы будут резервисты разных военных специальностей — от солдат, до офицеров штаба. Серия учений с вовлечением резервистов продлится до 17 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 году военные учения латвийских резервистов проводились с 19 октября по 1 ноября — призвано на сборы было около 300 человек, но о получении повестки отчитались 143 человека, а явились по призыву всего 59 резервистов.

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