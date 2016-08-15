Керчь, Крым, 15 августа, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Экспедиция Института археологии РАН собрала внушительную коллекцию древних артефактов на Узунларском (Турецком) валу в Республике Крым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе института.

Пресс-служба Института археологии РАН

По словам археологов, они начали раскопки в неподалёку от села Горностаевка Керченского полуострова, в месте, где в ближайшее время пройдёт магистральный газопровод «Краснодарский край — Крым».

Учёные открыли на вершине кургана хорошо сохранившуюся античную каменную башню. «К востоку от нее находился хозяйственный двор с ямами, которые содержали многочисленные артефакты, — рассказали в Институте археологии РАН. — К западу же от башни за линией вала находился большой оборонительный ров шириной и глубиной до нескольких метров. На участке, где находился проезд в линии вала, открыты остатки грандиозного архитектурного сооружения («ворота»), оформлявшего с обеих сторон древний проезд через линии рва и вала».

По словам археологов, ширина исследованной ими кладки из обработанных известковых блоков достигала трех метров при высоте до пяти. «Выявленная конструкция является уникальной для сельской фортификации Боспора и наиболее масштабной среди подобных, известных в Северном Причерноморье», — подчеркнули учёные.

Их расстроило, что погребение, расположенное под курганной насыпью и представленное кольцевой каменной конструкцией, оказалось разграбленным и содержало только разрозненные кости и фрагменты лепных сосудов эпохи бронзы. Однако среди нескольких открытых погребений, впущенных в линию рва, найдена женская могила античного времени, содержавшая древние кувшин и тарелку, бронзовое зеркало, бусы и серьги.

Все найденные предметы пополнят коллекцию Восточно-Крымского музея-заповедника.

Узунларский (Турецкий) вал археологи считают одним из древнейших и наиболее впечатляющих земляных погранично-оборонительных сооружениий на юге России. Он огораживает восточную часть Керченского полуострова и простирается примерно на 32−33 километра с севера на юг, от Азовского моря до Черного. Археологи полагают, что Узунларский вал был сооружен в первой трети III в. до н.э., а затем в середине I в. до н.э. во времена правления Боспорского царя Асандра дополнительно усилен, в том числе посредством строительства сторожевых башен. В это время вал мог служить границей между основанным древними греками Боспорским царством со столицей в Пантикапее (Керчь) и скифами — хозяевами основной части Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года археологи приступили к изучению береговой части полузатопленного античного города Акра времён Боспорского царства, расположенного на берегу нынешнего Керченского пролива (со стороны Крыма).