Москва, 15 августа, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Не утихающий в Москве уже сутки дождь побил месячные рекорды за 130 лет, сообщает «Лайф».

Цитата из к/ф «Поющие под дождём». Реж. Джин Келли, Стэнли Донен. США. 1952 Дождь

Такого количества осадков Москва не видела с 15 августа 1887 года. По подсчетам синоптиков, за минувшую ночь выпало 48 мм осадков при месячной норме в 77 мм. А московский рекорд суточных осадков составлял до сегодняшнего дня 25,2 мм.

Согласно прогнозу Гидрометцентра столицы, дождь в Москве будет продолжаться. Температура воздуха в столице ночью будет равна 9−11 градусам Цельсия.

Напомним, в результате рекордных дождей в Москве были подтоплены некоторые улицы, автомобильное движение по которым было перекрыто. Столичные спасатели эвакуировали из затопленных автомобилей и автобусов около 200 человек.