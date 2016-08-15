Москва, 15 августа, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заявил, что вмешательство Вооруженных сил РФ в сирийский конфликт спасло Сирийскую Арабскую Республику от массированного ракетного удара военного блока НАТО. Об этом Шойгу заявил сегодня, 15 августа, в эфире телеканал «Россия-24».

navy.mil Пуск крылатой ракеты «Томагавк»

Шойгу вспомнил политическую игру 2014 года вокруг сирийского химического оружия. Тогда террористы, поддерживаемые США и их сателлитами, наступали на сирийские правительственные силы, но у войск Башара Асада ещё были силы сдерживать их. Террористы при поддержке западных спецслужб устроили несколько провокаций с химическим оружием, представив дело так, как будто это правительственные силы его применяют. И хотя обман быстро раскрылся, западные СМИ в унисон трубили о том, что Асад якобы применяет химическое оружие против своего народа.

США и их сателлиты использовали эти лживые заявления СМИ как повод к крупномасштабному вторжению в Сирию, которое бы смело войска Асада и открыло дорогу террористам. Арабскую республику ждала участь Ливии, а то и похуже.

Российская Федерация в те опасные дни вела очень осторожную и грамотную политику. К берегам Сирии была отправлена боевая эскадра ВМФ РФ, для демонстрации силы и решимости. В то же время шли очень активные переговоры с США по линии внешнеполитических ведомств. В итоге удалось достичь комплексного соглашения по уничтожению сирийского химического оружия, что полностью отнимало у США и их сателлитов повод для вторжения.

В итоге Вашингтон на время отступил от Сирии и нанес удар на Украине, развязав в этой стране гражданскую войну.

Вот, что сказал сегодня по этому поводу Шойгу: «Наше присутствие там, если вы вспомните год назад, а еще лучше полтора года назад, как постепенно шаг за шагом менялась ситуация в целом. Менялась ситуация по отношению к Сирии, и когда вы зададите себе вопрос: а что бы было, если бы нашему президенту не удалось убедить и реализовать идею по сдаче и уничтожению химического оружия. Это буквально там в суточной готовности стояло, если говорить только по крылатым ракетам 624, на память говорю, крылатых ракет и были готовы к нанесению массированного удара по Сирии. Ну нанесли, дальше что?».

После ликвидации сирийского химического оружия центр геополитической атаки США на Россию переместился на Украину. У Асада появилась стратегическая пауза, однако воспользоваться ею он не смог, так как в сирийский конфликт ещё сильнее влезла Турция. В итоге, сирийская армия летом 2015 года потерпела ряд поражений от террористов, и над страной нависла угроза хаоса.

В это время Москве удалось стабилизировать конфликт на Украине, что позволило осенью 2015 года напрямую вмешаться в сирийскую войну.

Окончание сирийского конфликта пока не просматривается.