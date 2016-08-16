Москва, 15 августа, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Сильные дожди в столице будут идти до 1:00 16 августа, сообщает главное управления МЧС России по столице.

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«По прогнозам синоптиков, c 16:00 15 августа до 1:00 16 августа в Москве местами ожидается продолжительный дождь, местами очень сильный дождь», — говорится в сообщении.

В связи с непогодой спасатели рекомендуют москвичам воздержаться от поездок на автотранспорте и по возможности не выходить на улицу.

Напомним, 15 августа в Москве был установлен новый рекорд по осадкам. За 12 часов в городе выпало около 50 мм осадков, что составляет более 60% месячной нормы.