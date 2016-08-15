Москва, 15 августа, 2016, 16:48 — ИА Регнум. В Москве в связи с подтоплениями перекрыто движение на Малахитовой улице и на развороте под Ростокинским мостом. Данные участки находятся в районе набережной реки Яуза по двум сторонам канала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГБУ ЦОДД.

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«Центр организации дорожного движения правительства Москвы просит водителей заранее планировать свои маршруты и при возможности отказаться от поездок в эту часть города», — заявили в пресс-службе.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, в Москве из-за сильных дождей 15 августа 2016 года вышли из берегов отдельные участки реки Яузы. Так, спасатели заняты ликвидацией разлива в районе Сельскохозяйственной улице. По данным МЧС, из частично затопленных автомобилей эвакуировали водителей и пассажиров.