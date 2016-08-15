Москва, 15 августа, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Ситуация в Москве продолжает оставаться критической. Из-за сильных ливней произошли подтопления в нескольких местах города, река Яуза вышла из берегов, затруднено движение транспорта. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист в области градостроительства и формирования стратегий развития городов и агломераций руководитель градостроительной компании «Яузапроект» Илья Заливухин, из-за обильных осадков в столице возможны любые последствия разрушительного наводнения: от прорыва рек в трубах, до разрушения фундаментов домов. В связи с природными катаклизмами, в срочном порядке необходимо проводить анализ инженерных систем города, подчеркнул он.

galadrim Подземная река

«Градостроительство основано на рельефе и анализе. В последнее время реки во всех городах выводятся на поверхность, чтобы были общественные пространства, и чтобы вода уходила более прогнозируемым способом. В связи с тем, что в последнее время наблюдается мировое потепление, надо проанализировать ситуацию в Москве. Та инфраструктура, которая была сделана в 70−80-х годах для города в 8 млн человек, отличается от той, которая есть сейчас. Город вырос. Москва, действительно, терпит нагрузки серьезные. Нужны новые программы и решения», — заявил Заливухин.

По мнению эксперта, наравне с программой по благоустройству города «Моя улица», нужна новая программа «Моя ливневая канализация».

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Напомним, в Москве в ночь с 14 на 15 августа 2016 года выпало более половины месячной нормы осадков.

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