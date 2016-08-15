Москва, 15 августа, 2016, 16:25 — ИА Регнум. На сегодняшний день российские аграрии намололи на треть больше зерна по сравнению с аналогичными показателями 2015 года. Об этом 15 августа в ходе совещания с вице-премьерами заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

existentist Сбор урожая

«По поступающей информации — просто не могу об этом не сказать, потому что она приятная, всегда хочется что-то хорошее сказать — Минсельхоз, по состоянию на 12 августа, уже имеет данные о том, что намолочено около 70 миллионов тонн зерна. Это почти на треть больше, чем в прошлом году», — сказал Медведев.

По его словам, 2015 год также показал неплохие результаты по урожайности зерна: «Но, тем не менее, в этом году, если все будет идти нормально, благополучно и погода не подведет, конечно, то мы можем получить просто выдающийся результат. Поэтому промежуточный результат неплохой».

Напомним, традиционно итоги сбора и переработки зерна проводятся в конце года. Темпы развития аграрного сектора в России увеличились после начала «войны санкций», развязанной странами Запада.