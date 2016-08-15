Ростов-на-Дону, 15 августа, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Контролировать положение дел в футбольном клубе «Ростов» после того, как пост главного тренера команды покинул Курбан Бердыев, будет первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Об этом ИА REGNUM 15 августа сообщили в пресс-службе главы региона.

vk.com/fcrostov ФК «Ростов»

«Наша задача — решать вопросы нормального функционирования футбольного клуба, управлять процессом», — отметил Голубев. По его словам, Игорь Гуськов вместе со специалистами, тренерским составом должен будет найти и «проработать новые решения, чтобы наш футбольный клуб занимал достойные места в различных турнирах».

Напомним, что Курбан Бердыев объявил о своем решении покинуть ФК «Ростов» 6 августа. После этого и.о. главного тренера желто-синих был назначен Дмитрий Кириченко, по словам которого руководство клуба встречу с игроками и тренерами так и не провели. О судьбе главной футбольной команды Дона почти неделю беспокоились сотни болельщиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Курбан Бердыев все-таки окажет помощь «Ростову». В частности, тренерскому штабу в матчах Лиги чемпионов УЕФА. Он попал в заявку желто-синих на встречи с голландским «Аяксом», которые пройдут 16 и 24 августа.