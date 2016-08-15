Москва, 15 августа, 2016, 15:40 — ИА Регнум. В Москве из-за сильных дождей река Яуза вышла из берегов, затоплены несколько машин, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Al Silonov Река Яуза

Разлилась Яуза на Сельскохозяйственной улице. По данным ведомства, спасатели эвакуировали из частично затопленных автомобилей водителей и пассажиров.

В МЧС РФ уточнили, что в Москве из подтопленных автомобилей и одного автобуса эвакуировано порядка 80 человек. Затопленный транспорт убран с дорог.

Всего в ГУП «Мосводосток» за ночь с 14 на 15 августа поступило более 50 заявок о подтоплениях.