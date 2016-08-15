Санкт-Петербург, 15 августа, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Похороны заместителя председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Солтана и его жены Светланы состоятся в среду, 17 августа. Об этом сегодня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Заксобрании.

assembly.spb.ru Павел Солтан

Гражданская панихида по политику и его супруге, погибшим накануне в результате ДТП, состоится 17 августа в 10:00 в Рафаэлевском зале Мариинского дворца, где находится Законодательное собрание города.

Отпевание супругов Солтан пройдет в 12:00 в Храме Сретения Господня на Гражданском проспекте, 101. В этом районе находится депутатский округ, от которого избирался Павел Солтан.

Похоронят Павла и Светлану Солтан около 14:00 на Кузьмоловском кладбище в Ленинградской области.

Напомним, Павел Солтан погиб в ДТП на 43 километре трассы Парголово — Огоньки вечером 14 августа. Солтан был за рулем автомобиля Toyota Verso, в машине с ним находились жена и дочь. Toyota депутата столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz С200, в котором также находилась семья из трёх человек.

По данным прокуратуры Ленобласти, Toyota двигалась по своей полосе, а Mercedes вылетел на «встречку». Однако в популярной городской группе в социальной сети одна из пользователей утверждала, что ехала вслед за автомобилем Mercedes и видела своими глазами, что на встречную полосу вылетела именно депутатская Toyota.

Павел Солтан скончался на месте. Его жена в тяжелейшем состоянии была госпитализирована, но ее не удалось спасти. Дочь попала в больницу с травмами средней тяжести. Трое человек, находившихся в «Мерседесе», также были госпитализированы. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Павел Солтан родился 4 июня 1961 года в Ленинграде. Депутатом городского ЗакСа являлся с 1998 года. «Павел Михайлович запомнится волевым человеком. В 20 лет он потерял руки и ноги, однако это не сломило его дух — он запретил называть себя инвалидом и добивался поставленных целей», — напомнили в пресс-службе петербургской организации партия «Справедливая Россия», членом фракции которой являлся погибший депутат.

«За свою долгую депутатскую карьеру он помог многим, всегда особое внимание уделяя людям с ограниченными возможностями, так как знал их проблемы не понаслышке», — отмечается в некрологе однопартийцев погибшего вице-спикера.