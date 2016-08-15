Тбилиси, 15 августа, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Для бывшего министра обороны Грузии, одного из лидеров Республиканской партии Тинатин Хидашели, той реакции, которая последовала со стороны властей и отдельных политиков на предвыборную рекламу «Центристов», недостаточно, и она ожидает ответа от Службы госбезопасности Грузии.

mod.gov.ge Тинатин Хидашели

По ее словам, роль и функция Службы госбезопасности гораздо больше, чем она делает сегодня, и бывший министр обороны ожидает от СГБ разъяснений того, какие меры принимает эта служба для пресечения российской пропаганды, российской агрессии и российской политики в Грузии.

«Роль и функция правительства, особенно Службы госбезопасности, гораздо больше, и, соответственно, когда все вместе — президент, председатель парламента, а под конец премьер, весь политспектр (только от внеблочников пока ничего не слышно, и не спросить ли у них?) придерживаются одного мнения и объявляют подозреваемой в антигосударственных и антиконституционных действиях партию, которая, как видно, имеет финансирование (говорят, что они ходят с охраной, им покровительствует правительство, и так далее), мой сегодняшний SOS к СГБ остается в силе, и пока я не услышу от них (СГБ) объяснения, какие меры они принимают для пресечения российской пропаганды, российской агрессии и российской политики, каждое утро я буду напоминать им о себе», — пишет Хидашели на своей странице в сети Facebook.

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14 августа в эфире Общественного телевидения Грузии был прокручен 10-секундный предвыборный видеоролик политического объединения «Центристы». В этом клипе партия «Центристы», основанная достаточно известным в Грузии лицом — бывшим надсмотрщиком тюрьмы №8 Ладо Бедукадзе, в случае победы на выборах обещает гражданам «российскую пенсию» в размере 400 лари, возвращение в Грузию российских войск и предоставление двойного российско-грузинского гражданства.