Рига, 15 августа, 2016, 14:47 — ИА Регнум. С 1995 года гражданство Латвии в порядке натурализации получили 144 093 человека. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 августа, в пресс-службе Кабинета министров страны, больше всего получивших гражданство было в период с 1999 по 2006 годы, когда в среднем за год натурализацию проходило более 10 000 человек.

Флаг Латвии

В свою очередь в годы кризиса этот показатель резко снизился и продолжает снижаться в послекризисный период. В 2011 году гражданство в порядке натурализации получили 2467 человек, в 2015 году — 971, а в 2016 году — 565 человек.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 15 октября 1991 года было принято постановление, которое разделило всех жителей Латвии на граждан и неграждан. В результате этого 700 тысяч жителей Латвии оказались вне правового поля, вне сферы влияния на политику, принятия законов в той стране, где они прожили и провели большую счастья своей жизни. Только часть неграждан Латвии получили гражданство страны путем натурализации. Остальное сокращение числа неграждан объясняется естественными причинами (смертность) и получением гражданства РФ. Почти все неграждане являются этническими русскими и русскоязычными. На начало 2016 года, по официальным данным, в стране проживало 232 тыс. человек с этим статусом.

Напомним, по данным посольства РФ в Латвии, в настоящее время на территории республики проживает 53 333 гражданина России.

Читайте также:

«Неграждане Латвии должны быть благодарны, что их не выслали»

»Латвия недалеко ушла от своего прошлого»