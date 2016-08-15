Москва, 15 августа, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Сегодня, 15 августа, российская корабельная ударная группа (КУГ) начала тактические учения в восточной части Средиземного моря. Манёвры в Средиземноморье проводятся на основе плана боевой подготовки Военно-морского флота (ВМФ), сообщили в Минобороны РФ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Корабли ВМФ

В ходе учения будет проверена способность сил флота к действиям при разрешении кризисных ситуаций террористического характера.

Малые ракетные корабли (МРК) «Серпухов» и «Зеленый Дол» вместе с кораблями постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море выполнят артиллерийские и ракетные стрельбы в условиях, максимально приближенных к боевым, подчеркнули в оборонном ведомстве.

В военном ведомстве отметили, МРК «Серпухов» и «Зеленый Дол» представляют собой корабли модернизированной серии «Буян-М», оснащенные новейшими крылатыми ракетами морского базирования большой дальности «Калибр». Ракетами подобного класса корабли ВМФ наносили эффективные удары по расположенным в Сирии объектам террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) в 2015 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа стартовали масштабные тактические учения в Калининградской области, в которых участвуют мотострелки и морские пехотинцы Балтийского флота. На маневрах планируется израсходовать более 20 тыс. боеприпасов для стрелкового оружия, свыше 2000 различных гранат, а также более 3000 мин и артснарядов. Сегодня же начала масштабное учение по проверке боеготовности Каспийская флотилия.

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