Система контроля госзакупок лекарств должна заработать с 2018 года
Москва, 15 августа, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Информационно-аналитическая система мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд должна заработать с 1 января 2018 года. Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.
Глава Минздрава Вероника Скворцова, глава Минкомсвязи Николай Никифоров, глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, глава Минфина Антон Силуанов и глава Ростеха Сергей Чемезов ответственны за обеспечение ввода информационно-аналитической системы в опытную эксплуатацию с 1 марта 2017 года, в промышленную эксплуатацию — с 1 января 2018 года, следует из документа.
Кроме того, Минкомсвязи, Минздраву, Минфину и госкорпорации «Ростех» предписано разработать и утвердить соответствующую «дорожную карту».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин по итогам совещания 14 июля с членами правительства дал ряд поручений, в том числе по контролю за ценами на лекарства.