Волгоград, 15 августа, 2016, 14:41 — ИА Регнум.



Эмилия Никитенко ИА REGNUM Футбольный мяч

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Танец о России

В Волгограде в прошедшие выходные гости и жители города смогли не только посмотреть на успехи и достижения юных спортсменов, но и принять участие в турнире по уличному футболу, а также блеснуть своими знаниями в области футбола, передает корреспондент ИА REGNUM 15 августа.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM К победе!

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Танцевальный коллектив

Спортивный праздник «Футбол — это жизнь», посвященный Дню физкультурника и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, собрал сотни волгоградец на Центральной набережной.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Баскетбол

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Акробатические этюды

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Вратарь

В течение трех часов в режиме «нон-стоп» на сцене выступали ведущие спортивные коллективы Волгограда.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Вперед, Россия!

Юные бойцы тхэквондо, волейболисты и футболисты, подрастающее поколение будущих чемпионов по гандболу, воспитанники танцевальных школ, гимнасты и акробаты продемонстрировали свои возможности и способности владения мячом и собственным телом.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Выше, быстрее, сильнее

Шквалом оваций приветствовали гости праздника выступление мастеров спорта по акробатике. Сложные фигуры они выполняли с легкостью, но каждый спортсмен знает, что за этим стоят долгие годы изнурительных тренировок.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Волейбол

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Акробаты

Добавим, что за всю историю олимпийского движения волгоградские спортсмены завоевали 23 золотые, 24 серебряные и 21 бронзовую медали.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Приемы тхэквондо

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Спортивная гимнастика

На сегодняшний день в Волгограде активно занимается спортом более 300 тысяч жителей города, а самым популярным видом остается футбол. Собравшихся поздравил посол Волгограда на чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России™ легендарный футболист Александр Никитин.

«В нашей стране у представителей практически каждой профессии есть свой праздник. Но День физкультурника объединяет без исключения всех: потому что половина населения занимается спортом, а другая половина за нее болеет, — сказал Александр Никитин. — Я поздравляю всех волгоградцев, а нашим спортсменам на Олимпиаде желаю успеха».

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Набережная Волгограда

Любителей футбола в этот день ждала фотозона, экзамен болельщика, а также фанатский боди-арт. Смогли поучаствовать собравшиеся в конкурсе кричалок, проверить свои знания фактов о ЧМ-2018, мировом и российском футболе в футбольной викторине, а также поиграть в «гигантский футбол» и «футбольный дартс».

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Уличный футбол

Прямо на набережной можно было записаться и в волонтеры ЧМ-2018. Регистрацию прямо на месте проводили активисты волонтерского центра чемпионата мира по футболу на базе ВолГУ.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM В волонтеры я б пошел, пусть меня научат

Самых юных участников праздника привлекали сладкой ватой и игрушками.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Сладкая вата

Покой волгоградцев охраняла полиция, улицы были перекрыты для движения автомобилей. А в тени отдыхали готовые в любую минуту прийти на помощь медики скорой помощи.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Город может спать спокойно

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Скорая медпомощь

Завершился праздник награждением победителей и призывом вести здоровый образ жизни.