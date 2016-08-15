Спортивный Волгоград укрепляет тело и дух
Волгоград, 15 августа, 2016, 14:41 — ИА Регнум.
В Волгограде в прошедшие выходные гости и жители города смогли не только посмотреть на успехи и достижения юных спортсменов, но и принять участие в турнире по уличному футболу, а также блеснуть своими знаниями в области футбола, передает корреспондент ИА REGNUM 15 августа.
Спортивный праздник «Футбол — это жизнь», посвященный Дню физкультурника и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, собрал сотни волгоградец на Центральной набережной.
В течение трех часов в режиме «нон-стоп» на сцене выступали ведущие спортивные коллективы Волгограда.
Юные бойцы тхэквондо, волейболисты и футболисты, подрастающее поколение будущих чемпионов по гандболу, воспитанники танцевальных школ, гимнасты и акробаты продемонстрировали свои возможности и способности владения мячом и собственным телом.
Шквалом оваций приветствовали гости праздника выступление мастеров спорта по акробатике. Сложные фигуры они выполняли с легкостью, но каждый спортсмен знает, что за этим стоят долгие годы изнурительных тренировок.
Добавим, что за всю историю олимпийского движения волгоградские спортсмены завоевали 23 золотые, 24 серебряные и 21 бронзовую медали.
На сегодняшний день в Волгограде активно занимается спортом более 300 тысяч жителей города, а самым популярным видом остается футбол. Собравшихся поздравил посол Волгограда на чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России™ легендарный футболист Александр Никитин.
«В нашей стране у представителей практически каждой профессии есть свой праздник. Но День физкультурника объединяет без исключения всех: потому что половина населения занимается спортом, а другая половина за нее болеет, — сказал Александр Никитин. — Я поздравляю всех волгоградцев, а нашим спортсменам на Олимпиаде желаю успеха».
Любителей футбола в этот день ждала фотозона, экзамен болельщика, а также фанатский боди-арт. Смогли поучаствовать собравшиеся в конкурсе кричалок, проверить свои знания фактов о ЧМ-2018, мировом и российском футболе в футбольной викторине, а также поиграть в «гигантский футбол» и «футбольный дартс».
Прямо на набережной можно было записаться и в волонтеры ЧМ-2018. Регистрацию прямо на месте проводили активисты волонтерского центра чемпионата мира по футболу на базе ВолГУ.
Самых юных участников праздника привлекали сладкой ватой и игрушками.
Покой волгоградцев охраняла полиция, улицы были перекрыты для движения автомобилей. А в тени отдыхали готовые в любую минуту прийти на помощь медики скорой помощи.
Завершился праздник награждением победителей и призывом вести здоровый образ жизни.