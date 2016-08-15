Москва, 15 августа, 2016, 14:37 — ИА Регнум. В Москве из подтопленных в результате обильных осадков автобуса и автомобилей спасатели эвакуировали порядка 80 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

pixabay.com Уличный поток

Водой оказались залиты восемь легковых автомобилей и автобус. После эвакуации людей затопленный транспорт убрали с участка дороги, на котором он застрял.

Пострадавших в результате ЧП нет. Подтопленный участок дороги перекрыт на время проведения работ «Мосводостока».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 14 на 15 августа в ГУП «Мосводосток» поступило более 50 заявок о подтоплениях. Чтобы предотвратить скопление воды на проезжей части, в ночь с 14 на 15 августа было организованно круглосуточное дежурство более 200 бригад, 650 рабочих и 168 единиц спецтехники.