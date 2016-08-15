Диярбакыр, Турция, 15 августа, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Несколько человек получили ранения 15 августа в результате взрыва на юго-востоке Турции, заявили источники в силах безопасности страны. Об этом сообщает Reuters.

Unsplash Взрыв

По информации турецких СМИ, взрыв произошел поблизости от города Диярбакыр. Целью нападавших стал пост дорожной полиции страны.

Турецкие СМИ возлагают ответственность за нападение на сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК).

На место происшествия выехало несколько бригад скорой помощи. На данный момент нет сведений о количестве погибших.