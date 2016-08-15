Ростов-на-Дону, 15 августа, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Частичное преображение переулков Газетный и Семашко казне Ростова-на-Дону обойдется в 14,4 млн рублей. Электронный аукцион на ремонт объявила дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города на сайте госзакупок, передает корреспондент ИА REGNUM 15 августа со ссылкой на документацию.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Переулок Соборный в Ростове-на-Дону

Согласно техзаданию, ремонту подвергнутся участки переулков в границах от улицы Большой Садовой до Московской. Газетный потянет из городского бюджета 7,8 млн рублей, Семашко — 6,6 млн рублей. На эти средства заменят инженерные коммуникации, провода спрячут под землю, установят фонари. Также проезжую часть сузят, а тротуары — расширят.

Преобразятся переулки к ноябрю.

Напомним, что благоустраивать ростовские власти начали не только улицы, но и скверы, площади. Так, 7,6 млн рублей пойдет на благоустройство сквера имени Оганова. За эти деньги будет положена новая плитка и установлены скамейки с урнами.

Также должна преобразиться площадь Гагарина. На эти цели направят 16,2 млн рублей.

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