Москва, 15 августа, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден, бежавший из США и проживающий в России, в своем Twitter опроверг сообщения СМИ о своей смерти.

Юрий Давыдов Эдвард Сноуден

Он привел известные слова американского писателя Марка Твена, которые тот сказал в схожей ситуации: «Слухи о моей смерти оказались сильно преувеличены». Так Твен ответил на некролог, опубликованный в «New York Journal».

Сноуден под словами писателя разместил его фотографию. Ранее британское издание Mirror сообщило, что с беглым сотрудником АНБ творится неладное: его Twitter молчит с 5 августа, а ряд сообщений был удален. Пользователи соцсетей предположили, что он мог быть схвачен или убит.

Напомним, именно Сноуден предоставил реальные доказательства того, что американские спецслужбы ведут слежку практически за всеми влиятельными политиками на планете, в том числе, за лидерами союзных США стран. После обнародования таких доказательств Сноуден был вынужден бежать из США, сперва в Гонконг, а потом в Москву.

В российской столице он несколько месяцев провел в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, пытаясь получить политическое убежище в некоторых странах. Все ему отказали, и он был вынужден просить убежища в России. Ему был предоставлен вид на жительство. Ни одна страна, кроме России так и не согласилась принять Сноудена.

В США он является изменником и его ждет суд.