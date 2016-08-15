Воронеж, 15 августа, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Более десятка жилых аварийных домов в Воронеже, жители которых давно получили новые квартиры, до сих пор не снесены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном штабе ОНФ 15 августа.

Виктор Борисов-Мусатов. Призраки. 1903

Как пояснили в ОНФ, в начале лета в мэрию уже направлялось письмо с просьбой снести старый дом, угрожавший рухнуть в любой момент. В результате дом разобрали, но вот остальные дома — а их, по данным активистов, более десятка, пока остаются вне поля зрения мэрии.

Помимо того, что старые аварийные здания сами по себе представляют угрозу — ветхие стены грозят обрушиться, а бомжи, облюбовавшие эти места, жгут костры и создают угрозу пожаров, — рядом с ними активно появляются несанкционированные свалки. Из-за антисанитарных условий местные жители неоднократно обращались в городскую санитарно-эпидемиологическую службу.

«Наши попытки самостоятельно разобрать мусорные кучи дают результат лишь на короткое время. А потом на этом месте, как по инерции, образуются новые горы мусора, — рассказала местная жительница Наталья Протопопова. — Таким образом, территория с расселенными домами больше напоминает уже не жилой квартал, а большую свалку».

«Расселили дом — сразу же сносите. А эти дома как стояли, так и стоят, не только создавая пожарную опасность, но и угрожая жизни людей. Власти муниципалитета постоянно говорят об улучшении архитектурного облика города. Но пока существует такая ситуация с домами по улице Ленинградская, переулку Гвардейский и другим, ни о какой привлекательности и благоустроенности города и речи быть не может. Квартал превращается в одну большую свалку», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ Елена Говорухина.

ОНФ намерен обратиться в администрацию города с просьбой решить окончательно эту проблему.

Программа «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе города Воронеж» была принята еще в 2010 году, тогда срок ее реализации был ограничен 2015 годом, объем финансирования — 11 млрд рублей. В программу сноса включили двухэтажные здания по улице Ленинградской, на проспекте Труда, в пер. Политехническом, на ул. 9 января, Солнечной, Торпедо, Машиностроителей, Беговой и ряде других — всего 523 дома. Как заявлялось, на месте снесенных домов должны появиться новые жилые кварталы. Позже в программу внесли изменения — перечень домов, подлежащих сносу, значительно расширен.

Например, в начале августа стало известно о планах мэрии отдать под застройку участок почти в 4 га в Коминтерновском районе — речь идет о территории, ограниченной ул. Солнечная — Утренняя — переулок Партизанский — Вольная — проспект Труда. В соответствии с планами. Под снос пойдет 23 ветхих строения.

Впрочем, застройщики участвуют в аукционах на застройку этих территорий не так активно, как хотелось бы мэрии. В то же время, уже известны попытки отдать под снос дома, явно не подходящие под определение «ветхий», зато располагающиеся на привлекательных для застройщиков участках. Так, зимой этого года в ОНФ обратились жители дома №27 по переулку Гвардейский, который без ведома жильцов был признан аварийным и включен в программу по сносу. По утверждению жителей, дом, хоть и построен в 1952 году, вполне крепкий, а в акт внесено описание дома, не соответствующее действительности.